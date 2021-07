Google lavora all’app “Switch to Android” per iOS

Come confermato, Apple sta attualmente lavorando a un'app che prende il nome di Switch to Android e permetterà di cambiare sistema operativo con più facilità.

Google sta attualmente lavorando a un’app su iOS che porti gli utenti sul proprio sistema operativo, e che come confermato ufficialmente prende il nome di “Switch to Android“. Stando alla procedura sviscerata e riportata sulle pagine di 9to5Google, il software potrebbe rendere il cambio molto più veloce e facile per l’utenza.

Come il portale stesso specifica, si tratta di funzionalità che tuttavia non è detto arrivino versione finale, o che magari verranno alterate in parte prima di essere finalmente rese disponibili. Per le procedure reali dovremo quindi aspettare dichiarazioni ufficiali da parte di Google in merito al suo nuovo software in sviluppo.

Attualmente il passaggio consiste di caricare la maggior parte dei propri dati su Google Drive e riscaricarli su un telefono Android successivamente, anche se nel processo alcuni file non possono essere trasportati, come ad esempio le app, e alcuni dettagli possono sfuggire al controllo manuale dell’utente.

Sembra che il tutto avverrà grazie a un qualunque Wi-Fi, che permetterà di trasferire i dati attraverso la rete, al quale dovranno ovviamente essere connessi entrambi i dispositivi. Il tutto è pensato per permettere di copiare anche i messaggi e le app, nonché i contenuti su iCloud grazie a un’operazione da effettuare per sbloccare il sistema.

Non sappiamo ancora se risulterà possibile trasferire app a pagamento, ma è quasi certo che così non sarà, e non ci sono ancora per il momento dettagli ufficiali in merito a una data d’uscita per la nuova app o alcuna finestra di lancio dedicata. Tuttavia, sembra che non servirà per fortuna aspettare molto per poter finalmente provare con mano il sistema, considerando tra l’altro che l’app “Move to iOS” è disponibile da ormai all’incirca 5 anni sul sistema operativo della concorrenza.