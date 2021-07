Pretty Little Liars: Bailee Madison protagonista del reboot

Bailee Madison sarà la protagonista di Pretty Little Liars: Original Sin, la serie reboot di HBO Max legata a Pretty Little Liars.

Bailee Madison, che gli appassionati di serie TV hanno probabilmente già visto in Once Upon a Time e Good Witch, sarà la protagonista del reboot di Pretty Little Liars, che sarà intitolato Pretty Little Liars: Original Sin, e che è stato messo in sviluppo da HBO Max.

Il personaggio di Bailee Madison in Pretty Little Liars: Original Sin sarà quello di Imogen, una sopravvissuta, che avrà a che fare con il mistero legato ad A, e lotterà per la sua vita e per quella delle sue amiche.

Bailee Madison si unisce ad un cast che vede già presenti nel reboot Chandler Kinney and Maia Reficco. Pretty Little Liars: Original Sin è ambientato due decenni dopo i tragici eventi che hanno sconvolto la città di Millwood. Un gruppo di ragazze adolescenti si ritroveranno a dover scontare le colpe dei genitori, e dei loro peccati segreti.

A produrre il progetto saranno Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Le Terrificanti avventure di Sabrina), assieme a Michael Grassi, Caroline Baron, Leslie Morgenstein e Gina Girolamo. Lo showrunner del progetto sarà Roberto Aguirre-Sacasa, che ha già lavorato a Riverdale. A scriverla sarà Lindsay Calhoon Bring.