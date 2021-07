iPad Mini 6 avrà un display da 8,3 pollici?

Stando ai recenti report sembra che il nuovo iPad Mini 6 targato Apple arriverà quest’anno, anche se non ci sono per il momento date o finestre di lancio più precise, e il tutto non è ancora stato confermato in alcun modo da parte della casa di Cupertino. Si torna a parlare oggi del nuovo dispositivo, ancora purtroppo alquanto misterioso, che sembra avrà uno schermo schermo decisamente più grande rispetto al suo predecessore, l’iPad Mini 5.

Le novità arrivano dall’analista del mondo dei display Ross Young, il quale ha spiegato che il nuovo dispositivo avrà uno schermo di 8,3 pollici, ingrandito rispetto al risultato dell’iPad Mini 5 per via delle cornici più strette e l’assenza di un pulsante Home. Precedentemente l’insider ha anche parlato dell’implementazione dei Mini-Led nell’iPad Mini 6, la quale sembra non sia stata infine scelta da parte di Apple.

Grew from 7.9" due to narrower bezels and removal of Home button. — Ross Young (@DSCCRoss) July 26, 2021

Come ci ricordano le pagine di Wccftech, i cambiamenti sottolineano l’assenza del Face ID, ma Apple ha confermato che punta a implementare il riconoscimento facciale su tutti i suoi dispositivi, anche se la novità richiederà ovviamente del tempo per arrivare.

Pur trattandosi di una fonte alquanto autorevole, è per il momento necessario non prendere il tutto come oro colato, in quanto riceveremo conferme in merito solamente non appena l’azienda parlerà del nuovo dispositivo, confermando le informazioni divulgate in rete nel corso degli ultimi mesi o fornendoci ulteriori novità sul suo nuovo gioiellino.

Recentemente un report ci ha parlato in maniera approfondita dell’iPad Mini 6, approfondendo la possibile presenza di porta USB-C e del chipset A15 Bionic, nonché di ulteriori dettagli alquanto interessanti. Restiamo anche in questo caso in attesa di conferme da parte di Apple, e vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato per tutti gli approfondimenti in merito.