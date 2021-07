iPad Mini 6: un report anticipa il chipset A15 Bionic e la porta USB-C

Sembra che delle novità particolarmente interessanti siano attualmente in cantiere da parte di Apple per il suo nuovo iPad Mini 6, che all’infuori di performance elevate, dovrebbe addirittura arrivare con una porta USB-C per lasciare che gli utenti utilizzino accessori di terze parti, nonché con un connettore per permettere l’utilizzo di una Smart Keyboard. Si tratta di collegamenti che potrebbero essere apprezzati in particolar modo dall’utenza, la quale potrebbe in questo caso avere grande scelta per i dispositivi che preferisce.

Partendo dal SoC, come riportato sulle pagine di 9to5Mac, il che sottolinea come il tutto non sia ancora da prendere per certo e vada prima confermato da parte dell’azienda, potremmo trovarci davanti a un A15 Bionic, forse lo stesso che spetterà alla famiglia degli iPhone 13. C’è da specificare che sembra trattarsi di un netto salto avanti rispetto all’A14 Bionic, visto che questa volta si parla di un processo migliorato a 5 NM, del quale abbiamo già alcuni primissimi dettagli – anche in questo caso – non ufficiali.

Sembra infatti che TSMC abbia iniziato la produzione del chipset a maggio, e che questo potrà essere impiegato in tempo da Apple per garantire la chiacchierata finestra di lancio degli iPhone 13, la terza settimana di settembre. Tuttavia, non è detto che il numero di core aumenti con il nuovo chipset, in quanto pare che i piani siano quelli di restare con la configurazione a 6 core, con due dedicati alle performance, e quattro all’efficienza.

Stando a dei precedenti leak, l’iPad Mini 6 dovrebbe avere il Touch ID sul bottone di accensione, e le dimensioni del display dovrebbero aggirarsi fra gli 8,5 e i 9 pollici. Per il momento non ci resta che aspettare conferme da parte di Apple, che considerando la presunta finestra di uscita sembra siano piuttosto vicine.