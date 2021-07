Il Santo: in sviluppo un reboot con Rege-Jean Page

Paramount Pictures ha messo in produzione un film reboot dedicato a Il Santo, con protagonista Rege-Jean Page di Bridgerton.

Il Santo è il film del 1997 che ha avuto Val Kilmer come protagonista, e da poco è stato annunciato che Paramount Pictures sta sviluppando un reboot che avrà come protagonista Rege-Jean Page, già presente nel cast della serie TV Bridgerton.

Secondo quanto è stato reso noto Rege-Jean Page sarà sia protagonista che produttore esecutivo del film reboot de Il Santo. La storia è tratta da una serie di libri di Leslie Charteris degli anni Venti, ed è stata prima adattata per una serie TV degli anni Sessanta con protagonista Roger Moore, e poi per il film con protagonista Val Kilmer.

La storia de Il Santo racconta di Simon Templar, detto anche il Santo, un criminale e ladro un po’ alla Robin Hood che si ritrova a vivere avventure in giro per il mondo. Secondo quanto riferito dalle fonti che hanno rivelato di questo reboot, sembra che il nuovo adattamento re-immaginerà in maniera originale sia il personaggio protagonista che il mondo intorno a lui.

Lorenzo DiBonaventura, Brad Krevoy e Mark Vahradian lavoreranno alla produzione, mentre Kwame Kwei-Armah (All Rise, Liberty Road, Marked Man) scriverà la sceneggiatura del reboot de Il Santo.