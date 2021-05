Bridgerton 2: Rupert Evans sarà Edmund Bridgerton

Rupert Evans di Charmed si unirà al cast di Bridgerton 2 per interpretare il patriarca Edmund Bridgerton.

Per Bridgerton 2 è stato trovato un nuovo nome che si aggiunge al cast della serie TV più vista di Netflix: stiamo parlando di Rupert Evans, che andrà a interpretare il personaggio di Edmund Bridgerton, il patriarca della famiglia.

Rupert Evans si è già visto in Charmed. Il personaggio di Edmund Bridgerton è un perfetto padre e marito di famiglia, che grazie all’amore per Violet Bridgerton ha generato ben otto figli. Si tratta di un padre molto paziente nei confronti dei figli, e che va particolarmente orgoglioso di Anthony. Edmund è morto a 38 anni per una reazione allergica avuta al contatto con un’ape, e tutto ciò ha avuto un profondo impatto su Anthony.

La seconda stagione di Brigerton è attualmente in produzione. Netflix adatterà per la seconda stagione il secondo dei romanzi di Julia Quinn e questa volta, lo scapolo Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) sarà il protagonista della serie mentre cerca di sistemarsi dopo la sua tumultuosa relazione. Regé-Jean Page invece, non riprenderà il suo ruolo, ma Netflix amplierà il cast con nuovi personaggi.

Charithra Chandran interpreterà Edwina, la donna che catturerà l’attenzione di Anthony. La sorella di Edwina, Kate (Simone Ashley), interverrà, sperando di interrompere il loro legame d’amore, ma ci saranno degli sviluppi inaspettati.