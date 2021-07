Amazon non accetterà pagamenti con criptovalute

In seguito ai recenti report e indizi rilasciati sul web, una spokeperson di Amazon ha spiegato che l'azienda non pianifica di accettare pagamenti con criptovalute.

Vi avevamo recentemente parlato (trovate a questo link il nostro articolo dedicato) del fatto che Amazon stesse cercando un esperto di criptovalute e blockchain per alcuni affari, e mentre tutti pensavano che i Bitcoin e altre cripto sarebbero state implementate come metodo di pagamento sulla piattaforma, la smentita è arrivata in veste ufficiale da parte di una spokeperson.

Come specificato a Reuters, infatti, il colosso sta ancora studiando la cosa, ma non ha alcuna intenzione di implementare per il momento questa funzionalità sulla piattaforma di e-commerce. Trovate qui di seguito la dichiarazione completa:

Nonostante il nostro interesse riguardante il settore, la speculazione che è nata attorno ai nostri specifici piani per le criptovalute non è reale. Rimaniamo concentrati sull’esplorare come questo potrebbe risultare per i clienti che acquistano su Amazon.

Ovviamente, la smentita che aveva fatto decollare le criptovalute è riuscita in una notte a far crollare le stesse, com’era immaginabile in seguito a una dichiarazione del genere, che per il momento non lascia molto spazio a immaginazione e speranze da parte degli utenti che avrebbero desiderato l’implementazione della feature.

C’è da dire che l’ipotesi per un futuro non è comunque esclusa, e che forse la nuova guida di Andy Jassy potrebbe portare al risultato in questione nel corso dei prossimi anni. Trovate il nostro approfondimento relativo al cambio di leadership per il colosso dell’e-commerce al seguente link.

Per il momento i metodi di pagamento di Amazon restano quindi gli stessi di sempre, ma rimaniamo in attesa di scoprire in che modo l’azienda si sta interessando al settore, per comprendere se si tratterà di investimenti o di novità di cui non siamo ancora a conoscenza che potrebbero in fin dei conti stravolgerlo, visti gli incredibili mezzi che la compagnia possiede.