Amazon, Andy Jassy è ufficialmente il nuovo CEO: fine dell’era di Jeff Bezos?

Andy Jassy è il nuovo CEO di Amazon. Oggi il suo primo giorno da N.1 del colosso dell’e-commerce e del cloud. Jeff Bezos da oggi non sarà più il CEO di Amazon. Continuerà ad essere l’azionista di maggioranza e ovviamente avrà ancora un ruolo nell’azienda, con il titolo di Executive Chairman.

La data del 5 luglio non è casuale. Proprio oggi Amazon compie 27 anni, Jeff Bezos ha scelto una giornata estremamente speciale per fare un passo indietro (o quantomeno di lato).

Andy Jassy è un veterano di Amazon, uno dei dirigenti di più lungo corso dell’azienda: ci lavora dal 1997 e non ha mai avuto incarichi di rilievo in altre aziende. Jassy ha guidato la squadra che ha portato alla creazione di Amazon Web Services, di cui è stato il CEO ininterrottamente nel corso degli ultimi anni.

AWS è il dipartimento di maggiore successo della compagnia: oggi AWS fornisce il 58% dei guadagni totali dell’impero di Amazon. Amazon Web Services è fornitore di servizi in cloud di maggiore successo al mondo.

Andy è molto conosciuto all’interno dell’azienda, è in Amazon da sempre e sarà un leader formidabile.

aveva detto Jeff Bezos augurando buona fortuna al suo successore.

Gli analisti non si aspettano grossi cambiamenti dal nuovo CEO, che dovrebbe dirigere l’azienda garantendo una forte continuità con il suo predecessore.

Jeff Bezos approfitterà delle sue dimissioni da CEO per investire più tempo ed energie negli altri suoi progetti, come Blue Origin e la Bezos Earth Foundation. Il 20 luglio Jeff Bezos volerà nello Spazio a bordo del veicolo New Shepard. Non sarà il primo miliardario a raggiungere questo traguardo, sembra che Richard Branson lo batterà per una manciata di giorni.

Leggi anche: