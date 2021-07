Richard Branson partirà per lo spazio l’11 luglio, battendo Jeff Bezos

Jeff Bezos non sarà il primo miliardario a raggiungere lo Spazio, Richard Branson lo batte sul tempo: l'11 luglio il primo volo con equipaggio della Virgin Galactic.

02—Lug—2021 / 9:28 AM

Jeff Bezos non sarà il primo miliardario a raggiungere lo Spazio. Mr.Amazon rischia di venire battuto sul tempo dal rivale Richard Branson, patron della Virgin Galactic. Quest’ultima effettuerà un volo di prova il prossimo 11 luglio, nove giorni prima del volo della Blue Origin che porterà Bezos a 100 Km di altezza da terra, oltre la linea di Kármán.

Richard Branson salirà a bordo della VSS Unity, assieme ad in equipaggio composto da altre sei persone, tra piloti e specialisti d’ingegneria spaziale. È il quarto volo di prova della Virgin Galactic, ma è la prima volta in assoluto con un equipaggio completo a bordo.

Nel 2014 uno dei voli di prova della Virgin Galactic si concluse in tragedia: la VSS Enterprise, prototipo del veicolo a SpaceShipTwo, si schiantò a terra in seguito ad un’anomalia. Nell’incidente perse la vita il co-pilota Michael Alsbury. Nel 2022 la Virgin Galactic vuole portare i primi turisti nello Spazio.

Credo fermamente che lo Spazio appartenga a ciascuno di noi, non vedo l’ora di prendere l’autobus per la Luna

ha detto Richard Branson.

Jeff Bezos salirà a bordo di una New Shepard, sempre per un volo oltre la linea di Kármán, il prossimo 20 luglio. Con lui anche il fratello, un misterioso cliente e Mary Wallace Funk, pilota di 82 anni a cui fu preclusa la carriera d’astronauta in quanto donna.

Un biglietto per lo Spazio costerà diverse decine di milioni di dollari, ben 28 milioni nel caso della Blue Origin di Bezos. Nel frattempo, le assicurazioni non sanno ancora che pesci pigliare: