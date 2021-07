Aukey: dei prodotti vengono venduti su Amazon dopo il ban

Tempo a dietro, l’azienda Aukey specializzata in molti prodotti tech è stata ufficialmente bannata dalla piattaforma Amazon, come confermato da diverse fonti a causa della compravendita di recensioni (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Come un fulmine a ciel sereno però, alcuni prodotti sono tornati sulla piattaforma di vendita online, come scoperto dal portale The Verge, il quale ne ha approfittato per segnalare la situazione.

Parliamo nello specifico di tre differenti cuffie wireless disponibili su Amazon.com, con pagine rese disponibili in periodi diversi all’interno della piattaforma; parliamo nello specifico del 20 giugno 2021, 26 giugno 2021 e a sorpresa dell’1 febbraio 2020, oltre un anno fa. I dispositivi possono regolarmente essere acquistati dai consumatori e spediti, e sembra che Amazon non abbia avuto da ridire sulle suddette inserzioni, o che non abbia notato ancora la situazione.

Questi non vengono infatti indicati come articoli Aukey, anche se la scritta sui box di ricarica non lascia spazio a fraintendimenti, in quanto sulle pagine di vendita ufficiali si parla di “Key Series“. C’è da specificare che questi non sono venduti né da Amazon e né da Aukey, bensì dal venditore Aipower Technology, che tratta diversi altri prodotti e potrebbe essersi trovato a commercializzare il tutto senza il permesso ufficiale da parte dell’azienda.

Attualmente non ci sono segnalazioni di casi simili per altre compagnie rimosse dallo store di Amazon, fra cui anche Mpow, come ripreso proprio sulle pagine di The Verge. Staremo a vedere se la situazione si evolverà, con magari l’aggiunta di ulteriori prodotti, mentre resta da capire cosa abbia portato Amazon ad accettare le cuffie in questione, considerando che con ottime probabilità potrebbe trattarsi di una semplice svista. È probabile che una volta compresa la questione, sempre che non si tratti di articoli venduti dall’azienda, Aukey risponda per spiegare cosa sta all’effettivo succedendo.