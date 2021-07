Army of Thieves: il teaser trailer dello spin-off di Army of the Dead

Lo spin-off di Army of the Dead, intitolato Army of Thieves, uscirà quest'autunno: ecco il teaser trailer presentato al Comic-Con@Home 2021.

E dopo Army of the Dead l’universo creato da Zack Snyder per Netflix si espande con lo spin-off Army of Thieves, di cui è stato da poco rivelato il teaser trailer, durante il Comic-Con@Home 2021. Il filmato non ha rivelato però la data d’uscita del lungometraggio, anche se si sa che Army of Thieves arriverà sulla piattaforma entro l’autunno.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Army of Thieves.

Questa è la sinossi del lungometraggio:

Una donna misteriosa ingaggia il cassiere bancario Dieter per assisterla in una rapina su delle casseforti, apparentemente impossibili da espugnare, in Europa.

A dirigere il nuovo film sarà Matthias Schweighöfer, che sarà anche protagonista del lungometraggio, ed il cui personaggio ha fatto il suo esordio proprio nel film di Zack Snyder Army of the Dead.

Il cast di Army of Thieves è composto da Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen, Noémie Nakai e Matthias Schweighöfer. L’uscita del film è prevista entro l’autunno.

Ricordiamo che a maggio ha fatto il suo esordio su Netflix Army of the Dead, il film diretto da Zack Snyder con Dave Bautista protagonista.

