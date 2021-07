Army of the Dead: Zack Snyder svilupperà il sequel del film Netflix

Zack Snyder svilupperà assieme a Deborah Snyder anche il sequel di Army of the Dead, seguendo l'accordo stipulato con Netflix.

L’accordo tra Zack e Deborah Snyder con Netflix prevede lo sviluppo di Army of the Dead 2, il secondo capitolo della storia che mischia zombie e rapine. A rivelarlo è un articolo del The Hollywood Reporter, in cui vengono riportati i progetti che realizzerà la Stone Quarry di Zack e Deborah Snyder.

Army of the Dead 2 sarà sviluppato subito dopo il progetto sci-fi intitolato Rebel Moon. Lo stesso Zack Snyder ha dichiarato sul suo accordo con Netflix:

Il mio obiettivo e la mia speranza sono quelli di portare più qualità possibile ad un livello alto. Quindi penso a grandi progetti per grandi film.

E Deborah Snyder ha aggiunto:

Netflix ci ha dato molta libertà, ed inoltre loro hanno abbracciato l’idea di provare cose nuove, senza per forza aspettare che si arrivi al successo prima di andare avanti con un’idea. Zack poi è bravo a costruire degli universi narrativi, abbiamo fatto questa cosa per tanto tempo con i fumetti, e farlo con qualcosa di originale è una grande sfida.

In effetti i progetti legati ad Army of the Dead sono diversi, e prevedono anche un film d’animazione ed un prequel intitolato Army of Thieves.