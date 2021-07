Titane: il trailer del film Palma d’Oro a Cannes, al cinema negli USA da ottobre

NEON ha diffuso il trailer di Titane, il film che ha conquistato la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2021, e che arriverà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti l’1 ottobre. Il lungometraggio è diretto da Julia Ducournau, che è diventata così la seconda regista a ottenere la Palma d’Oro per il miglior film.

Qui sotto trovate il trailer di Titane.

Il film racconta la storia di Alexia, una donna con una placca in titanio conficcata in testa a causa di un incidente avvenuto quando era bambina. Oltre a essere una ballerina erotica molto gettonata, Alexia ad un certo punto si trasforma in un’assassina, che uccide gli uomini che le si avvicinano troppo. Alexia quindi assumerà l’identità di Adrien, il figlio scomparso di un comandante dei pompieri. Le vite dei due s’incroceranno in una maniera del tutto particolare.

I protagonisti di Titane sono Agathe Rousselle e Vincent Lindon. Il lungometraggio ha il 95% di giudizi positivi raccolti su Rotten Tomatoes. Titane è stato descritto come un’opera folle e visionaria, che ricorda maestri del cinema come David Cronenberg, e Shinya Tsukamoto autore di Tetsuo: The Iron Man.

Per l’Italia ancora non è stata definita una distribuzione di Titane.