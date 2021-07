Cannes 2021: Titane Palma d’Oro, tutti i vincitori della 74esima edizione

Anche il Festival di Cannes 2021 si è concluso, per una 74esima edizione che si è svolta in maniera particolare considerando il periodo di pandemia, e che ha visto il solito mese di maggio che caratterizzava la manifestazione dare spazio ad un’edizione che si è tenuta a luglio, e di cui abbiamo da poco i nomi dei vincitori. La Palma d’Oro è stata assegnata al film Titane, di Julia Ducournau. Ricordiamo che il presidente di giuria è stato Spike Lee (che ha annunciato anzitempo il nome del vincitore della Palma d’Oro).

Durante la cerimonia di premiazione è stato consegnata anche la Palma d’oro alla carriera a Marco Bellocchio. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 il Festival di Cannes 2021 sa di ritorno alla normalità, ma senza indugi andiamo ad elencare tutti i vincitori della kermesse.

Palma d’Oro

Titane, dir: Julia Ducournau

Camera d’Or

Murina, dir: Antoneta Alamat Kusijanovic

Palme d’Or miglior cortometraggio

All The Crows In The World, dir: Tang Yi

Special Mention: August Sky, dir: Jasmin Tenucci

Migliore attore

Caleb Landry Jones, Nitram

Migliore attrice

Renate Reinsve, The Worst Person In The World

Miglior regista

Leos Carax, Annette

Migliore sceneggiatura

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Premio della giuria (TIE)

Ahed’s Knee, dir: Nadav Lapid

Memoria, dir: Apichatpong Weerasthakul

Grand Prize (TIE)

A Hero, dir: Asghar Farhadi,

Compartment No. 6, dir: Juho Kuosmanen