Cannes 2021: annunciata la giuria che affiancherà Spike Lee

Da poco è stata annunciata la giuria di Cannes 2021, con tutti i nomi dei giurati che affiancheranno il presidente Spike Lee, a cui è stato dedicato per l’occasione anche il poster della nuova edizione. I nomi che comporranno la giuria sono: Mati Diop, Mylène Farmer, Maggie Gyllenhaal, Jessica Hausner, Mélanie Laurent, Kleber Mendonça Filho, Tahar Rahim, Song Kang-ho.

Andando ad analizzare i nomi della giuria di Cannes 2021 possiamo notare come spicchi quello di Maggie Gyllenhaal, sorella di Jake, e che ha partecipato a lungometraggi come Il Cavaliere Oscuro, ed a serie TV come The Duce.

Mentre per quanto riguarda gli altri membri della giuria troviamo la regista Mati Diop, la cantante Mylène Farmer, e l’interprete di Parasite Song Kang-Ho. In totale parliamo di cinque donne e tre uomini, con membri provenienti da cinque Continenti.

Ricordiamo che tra gli ospiti d’eccezione di questa edizione ci sarà anche Jodie Foster, che riceverà la palma d’oro alla carriera.

Dopo le grosse problematiche causate dalla pandemia nel 2020, il Festival di Cannes ha deciso per il 2021 di far svolgere la manifestazione durante il mese di luglio. Inizialmente il Festival era previsto dall’11 al 22 maggio, ma il persistere delle criticità dovute al Coronavirus ha portato a spostare le date di svolgimento della kermesse, che si terrà dal 6 al 17 luglio.

In un normale periodo sarebbe difficile far svolgere il festival a luglio, considerando l’affollamento dei turisti sulla riviera, ma la crisi da Covid-19 ha reso praticamente obbligatorio far svolgere la manifestazione in questo periodo.