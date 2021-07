Doctor Who 13: il trailer del Comic-Con@Home

Durante il Comic-Con@Home 2021 è stato rivelato il trailer di Doctor Who 13, che ha mostrato la protagonista Jodie Whittaker nei panni del dottore, assieme a Mandip Gill che farà Yasmin Khan. Nella stagione ci saranno anche John Bishop, e la guest star Jacob Anderson nei panni di Vinder.

Questo è il trailer di Doctor Who 13.

Durante il panel dedicato al Doctor Who sono stati presenti lo showrunner e produttore esecutivo Chris Chibnall, assieme proprio a Jodie Whittaker, Mandip Gill e John Bishop. Durante lo scorso Holiday Special era stata annunciata la presenza di Bishop nelle nuove puntate nei panni di Dan. Un’aggiunta che arriva dopo l’uscita di Ryan (Tosin Cole) e Graham O’Brien (Bradley Walsh).

John Bishop ha dichiarato sul suo ingresso nella serie dedicata al Doctor Who:

Se avessi potuto dire al me stesso giovane che un giorno sarei potuto salire sul Tardis non ci avrei mai creduto. Questo è un vero e proprio sogno che si avvera, e non avrei potuto avere compagni migliori di Jodie e Mandip.