AMD Radeon RX 6600 e 6600XT: un leak ha svelato il prezzo di lancio?

Nel corso di questi giorni continuano a emergere in rete indiscrezioni relative alle nuove schede video targate AMD, RX 6600 e RX 6600XT, le quali sembra potrebbero arrivare sule mercato già nel mese di agosto, anche se non ci sono per il momento conferme in merito. Queste sono state anticipate in anteprima da diverse fonti, fra cui il produttore PowerColor (ne abbiamo parlato qui), ma questa volta l’argomento principale riguarda il prezzo di debutto delle due schede grafiche.

Nello specifico, il tutto è arrivato da un leak esclusivo delle pagine di Neowin, alle quali sembra che una fonte dell’industria abbia svelato il prezzo dei prodotti, come comunicato proprio quest’oggi. Si parla di ben 349$ per la migliore versione XT e 299$ per la 6600 standard, somme ben più basse di quelle che ci saremmo potuti aspettare viste le performance che continuano a circolare sul web dei prodotti, ma pienamente giustificate dalla concorrenza più che agguerrita.

Ovviamente si parla di prezzi che verrebbero suggeriti da AMD alle varie aziende produttrici di schede, e che riguarderebbero i modelli realizzati dalla compagnia, ma il tutto potrebbe facilmente prendere pieghe negative con la continua carenza di scorte.

Restiamo in attesa di scoprire novità ufficiali da parte di AMD, che sembra possa annunciare i due nuovi prodotti molto presto, visto che continua a essere suggerito un debutto già ad agosto di quest’anno, solamente fra qualche settimana. Non ci resterà che scoprire se l’azienda confermerà i numerosi leak o se ci sorprenderà con novità inaspettate non ancora chiacchierate in rete.

Vi abbiamo recentemente parlato di una risposta di NVIDIA alla RX 6600XT, che sembra possa avvenire grazie a una grossa mole di scorte delle schede grafiche RTX 3060 dell’attuale fascia media del colosso. Vi rimandiamo al nostro articolo approfondito per tutti i dettagli sulla questione.