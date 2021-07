NVIDIA risponderà alle RX 6600XT con carichi di RTX 3060?

Un recente video di Moore’s Law is Dead ha parlato di una possibile manovra di NVIDIA atta a contrastare il possibile nuovo modello di schede video targate AMD in arrivo quest’anno. Nonostante non ci siano per il momento novità precise da parte dell’azienda, sembra infatti che la RX 6600 XT debutterà nel mese di agosto, apparentemente in una data diversa rispetto alla gemella minore RX 6600.

Nello specifico, si parla di un’accumulamento di chip GA106 da parte di NVIDIA, che potrebbe servire per portare in massa schede video RTX 3060 sul mercato al fine di superare nel giro di poco tempo le scorte della concorrenza, che come tutte le aziende non sta passando un bel momento in questo campo.

Ovviamente si parlerebbe anche di una battaglia di prezzi, trattandosi di due prodotti di fascia media che finirebbero per somigliarsi, con il tutto che – almeno – sarebbe un vantaggio per i consumatori, che finalmente potrebbero avere modo nel giro di qualche settimana di acquistare un modello a prezzi accessibili.

Come ripreso sulle pagine di Wccftech, NVIDIA si è affidata a Samsung per la produzione da tempo, considerando il sovraccarico di richieste che TSMC si sarebbe trovata a gestire, non permettendo una manovra come questa per via della scarsità di scorte per far fronte alla produzione. Specifichiamo che si tratta ancora di un report non confermato, e che potremo saperne di più già nel giro di qualche giorno, non appena le aziende sveleranno le proprie carte per quest’estate.

Assieme alla RX 6600, la AMD RX 6600XT era già stata anticipata da molto tempo da diverse fonti, fra cui anche PowerColor, produttore che ha per errore elencato le schede sul proprio portale. Vi rimandiamo al nostro articolo approfondito per tutti i dettagli sul caso.