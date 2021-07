AMD RX 6600 e AMD RX 6600XT svelate in anticipo da PowerColor?

Come avviene spesso per i prodotti non ancora annunciati, alcuni rivenditori finiscono per leakare determinate informazioni cercando di preparare le proprie pagine in vista dell’imminente commercializzazione. Questo fenomeno è quasi ormai lo standard per le nuove schede video, visti i continui avvenimenti che capitano, e questa volta AMD è stata vittima di un avvistamento proprio in tal senso.

Parliamo nello specifico del noto produttore PowerColor, che infatti sulle proprie pagine ha anticipato l’arrivo della AMD RX 6600 e AMD RX 6600 XT, nuove schede grafiche entry level dell’azienda che potrebbero giungere sul mercato – a questo punto – decisamente prima di quello che ci aspettiamo.

Questa volta non siamo stati particolarmente fortunati, visto che PowerColor ha infatti solamente indicato i nomi dei due nuovi modelli sul proprio sito, non svelando alcun dettaglio in anticipo, fra i quali sarebbe stato piacevole scoprire in particolar modo il prezzo, e perché no, anche il design.

Sembra che le due nuove arrivare della serie RX 6000 saranno basate su NAVi 23, il che sarebbe un ottimo punto a favore per l’ottimizzazione e l’efficienza di questi modelli meno potenti, i quali probabilmente punteranno a buon rapporto qualità prezzo rispetto agli altri modelli, vista la minore potenza.

Anche in questo caso, l’informazione è arrivata da parte del noto portale Videocardz, che proprio negli scorsi giorni ha fornito nuove informazioni in merito alle schede. Stando a quanto dichiarato infatti, almeno una fra AMD RX 6600 e AMD RX 6600XT potrebbe presentarsi ai consumatori con un design piuttosto ridotto e una singola ventola per la dissipazione, con inoltre solamente 8 pin per l’alimentazione.

Anche se non si tratta di una conferma ufficiale a tutti gli effetti, sembra che l’annuncio sia ormai questione di tempo, e che AMD presenterà finalmente le due nuove schede molto presto, svelandoci anche tutti i reali dettagli per i suddetti prodotti.