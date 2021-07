RTX 40: Ada Lovelace sarà la nuova serie con TSMC a 5nm?

Il noto insider Greymon55 ha recentemente deciso di parlare delle RTX 40, anticipando l'utilizzo di chip TSMC a 5nm, come anche il nome in codice Ada Lovelace.

Sembra che le schede grafiche targate NVIDIA potrebbero arricchirsi prima del previsto con una nuova serie, la tanto chiacchierata GeForce RTX 40 o 4000, di cui in queste ore si continua a parlare per via di un utente piuttosto informato.

Parliamo di Greymon 55, che sulla piattaforma di Twitter ha accennato alle nuove flagship dell’azienda verde, specificando inoltre che queste avranno chip TSMC a 5nm, anche se ha affermato di non sapere se si tratterà di N5 o N5P.

Abbiamo a che fare con una fonte particolarmente affidabile, ripresa anche dalle pagine di VideoCardz, la quale in passato è riuscita ad anticipare moltissime informazioni per quanto concerne il settore della tecnologia. Ovviamente, il tutto è da prendere con le dovute pinze fino a che l’azienda non chiarirà ufficialmente la questione, sperando che non ci voglia molto per sapere il futuro delle sue nuove serie.

Di seguito, la risposta dell’utente su Twitter in cui ha accennato la situazione, come di consueto con un messaggio alquanto stringato.

Ada TSMC 5nm 100%, but I'm not sure if it's N5 or N5P yet. — Greymon55 (@greymon55) July 24, 2021

Stando a un’altra dichiarazione dell’utente, le nuove RTX hanno il nome in codice di Ada Lovelace e l’intero progetto è già stato finalizzato da parte di NVIDIA. La crisi di scorte di questo periodo ci lascia particolarmente dubbiosi in merito alle nuove RTX 40, prendendo anche in considerazione la dichiarazione del CEO di Intel, il quale ha spiegato che i problemi potrebbero finire solamente nel 2023.

Restiamo quindi in attesa di ricevere novità ufficiali da parte dell’azienda, considerando però che a causa dell’appena citata carenza di scorte, il tutto potrebbe essere piuttosto lontano, almeno per quel concerne l’effettiva uscita dei nuovi dispositivi.

