Intel: per il CEO la carenza di scorte potrebbe finire nel 2023

Come sapranno tutti i fan della tecnologia, specialmente per quel che concerne il mondo dell’hardware, la carenza di scorta di pressoché tutte le aziende continua ormai da mesi, e sembra che non ci siano notizie particolarmente rosee quando si parla della fine di questa, che pare per il momento piuttosto lontana a causa di alcuni dettagli preoccupanti.

Il CEO di Intel Pat Gelsinger si è recentemente espresso sulla questione, fornendo un punto di vista ragionevole in merito alla fine della carenza di scorte per il settore, ma specificando anche che il mercato ci metterà ovviamente molto a riprendersi, all’apparenza un tempo quasi simile a quello in cui il fenomeno si è fatto sentire per i consumatori (e non solo).

Annunciando le entrare del Q2 2021 appena terminato, il CEO di Intel ha dichiarato ufficialmente:

Mentre mi aspetto che la scadenza di scorte finisca nella seconda metà, ci vorrà almeno un altro anno o 2 prima che l’industria sia in grado di raggiungere completamente la domanda.

Mentre da un lato abbiamo modo di vedere la dichiarazione in questione come una buona notizia, visto che una grande voce del settore si è espressa in merito alla reale fine della carenza di scorte, resta il fatto che si tratta di un periodo piuttosto lontano, e che molti utenti sperano senza ombra di dubbio in risultati più vicini. Non ci resterà che attendere aggiornamenti ufficiali più specifici, sperando ovviamente che si tratti di novità buone e concrete.

Passando alle buone notizie per quel che concerne i passi in avanti dell’azienda, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo in cui abbiamo parlato dei nuovi driver Intel, grazie ai quali Windows 11 è già fin da subito supportato. Inoltre, la release potrebbe aver anticipato quando uscirà il sistema operativo.