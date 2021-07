iPhone 12 torna al prezzo più basso di sempre su Amazon

Amazon ha di nuovo messo in sconto il nuovo iPhone 12, ultima generazione degli smartphone della Apple. Il device viene venduto a 749€, con uno sconto di 200€ rispetto al normale prezzo di listino.

L’iPhone 12 è il primo smartphone della Apple dotato di connettività 5G e segna un ritorno ad un design dai bordi piatti. Due elementi che lo hanno reso un successo di vendite, con oltre 100 milioni di unità consegnate nei primi mesi di vita, risultati che non si vedevano dai tempi dell’iPhone 6.

Nel frattempo, l’iPhone 12 (così come l’iPhone 12 Mini) è stato oggetto di diversi sconti, in attesa dell’uscita dell’iPhone 13 prevista per più avanti nel corso del 2021. Ci si aspetta che il nuovo smartphone introduca novità minori, senza offrire quindi un vero e proprio scatto generazionale.

L’iPhone 12 da 64GB è proposto al prezzo più basso di sempre su Amazon: 749€. Il prezzo può essere dilazionato in cinque rate utilizzando la rateizzazione di Amazon — che peraltro offre la possibilità di saldare le rate residue in qualsiasi momento.

Sono previsti sconti anche sulle altre versioni, come l’iPhone 12 da 124GB che viene proposto a 819€, contro i normali 989€. Storia diversa per iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Mini, che, su Amazon, in questo momento continuano ad avere un prezzo estremamente simile a quello di lancio.