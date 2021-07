Happier Than Ever: trailer del video concerto di Billie Eilish su Disney+

Billie Eilish in Happier Than Ever: Lettera d'Amore a Los Angeles è in arrivo dal 3 settembre su Disney+, diretto da Robert Rodriguez e Patrick Osborne.

Billie Eilish, l’artista vincitrice del GRAMMY Award e in vetta alle classifiche, farà il suo debutto su Disney+ con il concerto Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, un’esperienza cinematografica in anteprima mondiale venerdì 3 settembre sulla piattaforma streaming. Direttamente dal suo nuovo album, “Happier Than Ever”, l’Originale Disney+ presenterà una performance intima di ogni canzone nell’ordine presente all’interno del disco – per la prima e unica volta – dal palco del leggendario Hollywood Bowl.

Diretto da Robert Rodriguez e dal premio Oscar Patrick Osborne, lo speciale includerà anche alcuni elementi animati, portando gli spettatori in un viaggio onirico attraverso la città natale di Billie, Los Angeles, e i suoi scenari più iconici. Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles vede la partecipazione di FINNEAS, il Los Angeles Children’s Chorus, la Los Angeles Philharmonic, guidata dal direttore musicale e artistico Gustavo Dudamel, e il chitarrista brasiliano di fama mondiale, Romero Lubambo, con gli arrangiamenti per orchestra di David Campbell. Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles è stato prodotto da Interscope Films e Darkroom Productions, in associazione con Nexus Studios e Aron Levine Productions, con Kerry Asmussen come direttore del concerto dal vivo e Pablo Berron come direttore della fotografia.

Disney è un’icona e collaborare a qualcosa del genere è un grande onore. È davvero emozionante per me poter presentare il mio album in questo modo e dedicarlo alla città che amo e in cui sono cresciuta. Spero che vi piaccia.

ha dichiarato l’artista Billie Eilish.

Robert Rodriguez, il regista del film, ha detto:

Siamo tutti grandi ammiratori di Billie e Finneas qui a casa nostra. Sono dei talenti così straordinari e di fama mondiale che è un vero onore lavorare con loro in questo film. Il modo in cui la storia narrativa e i pezzi animati si intrecciano attraverso la sua incredibile performance musicale lo rende un evento spettacolare e davvero esclusivo.

Billie ha conquistato i fan di tutto il mondo con la sua voce intensa e i suoi testi crudi e sinceri e siamo orgogliosi di portare su Disney+ questo concerto che è al tempo stesso un’incredibile esperienza cinematografica e unica

ha affermato Michael Paull, president Disney+ and ESPN+.

Gary Marsh, president and chief creative officer, Disney Branded Television ha infine dichiarato:

L’evoluzione musicale di Billie, unita alla sua visione originale nella realizzazione di questo speciale, la rende una delle migliori artiste e narratrici di questa generazione, garantendo al pubblico un concerto senza precedenti.

Mentre si prepara all’uscita del suo attesissimo secondo album “Happier Than Ever” prevista per il 30 luglio 2021, Billie Eilish, vincitrice di sette GRAMMY Award, è l’artista diciannovenne di Los Angeles che si è affermata come una delle più grandi star emergenti del XXI secolo. Il suo album di successo, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” ha debuttato al n. 1 della Billboard 200 negli Stati Uniti e in altri 17 paesi del mondo, al momento della pubblicazione nel 2019, ed è stato l’album più ascoltato di quell’anno. Sempre nel 2019 è passata alla storia come l’artista più giovane a essere in nomination e successivamente a vincere in tutte le principali categorie della 62ª edizione dei GRAMMY Awards. Più recentemente, ha conquistato sia la Registrazione dell’anno (Record of the Year) per “everything i wanted”, sia la miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audio-visivi (Best Song Written For Visual Media) per “No Time To Die” alla 63ª edizione dei GRAMMY Awards di quest’anno. Il prossimo album di Billie Eilish, “Happier Than Ever”, è stato scritto da Billie stessa e da suo fratello FINNEAS, che ha anche prodotto l’album.

