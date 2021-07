Audi manterrà la griglia anche sulle sue auto elettriche: “è un tratto distintivo”

Audi potrebbe produrre solo auto elettriche a partire dal 2026, a cinque anni da oggi. Così tutte le vetture del brand di sportive di lusso potrebbero essere a batteria, esclusivamente elettriche. Perfino le ibride potrebbero venire accantonate, molti anni prima dello stop alle vendite imposto da alcune leggi nazionali e da quelle europee.

Curiosamente, Audi non sembra comunque interessata a perdere uno dei tratti distintivi delle sue auto: le griglie. Sembra che il produttore intenda mantenere le griglie aggressive anche sulle sue future auto elettriche, nonostante non abbiano un motore endotermico. Insomma, rimarrebbero un elemento estetico.

Audi lo ha rivelato in occasione di una recente tavola tonda con alcuni rappresentanti dei media. Audi spera che l’utilizzo delle griglie aiuterà il brand a distanziarsi dalle case automobilistiche concorrenti, che in larga parte hanno scelto di dare alle loro auto elettriche una calandra completamente liscia.

Il fatto che le griglie diventerebbero un elemento meramente distintivo ed estetico, ad ogni modo, darebbe ad Audi più possibilità in termini di creatività. Oggi le vetture elettriche del brand tedesco, come l’Audi E-Tron, sono già dotate di una griglia frontale. L’A6 E-Tron, ad esempio, si distingue per una griglia dal look futuristico e meno tradizionale. Insomma, le possibilità sono davvero plurime.