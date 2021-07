The Good Fight rinnovato per una sesta stagione

Paramount+ ha rinnovato The Good Fight per una sesta stagione, portando quindi ad una prosecuzione delle storie dedicate allo studio Reddick, Lockhart e associati.

Lo studio Reddick, Lockhart e associati ritornerà per una sesta stagione di The Good Fight, la serie TV spin-off di The Good Wife, e lo farà grazie a Paramount+. Si tratta quindi di un proseguimento del telefilm che ha ottenuto due nomination agli Emmy Awards nel 2017 e nel 2018.

Riguardo al rinnovo per una sesta stagione di The Good Fight, Nicole Clemens, capo dei contenuti originali di Paramount+ ha dichiarato:

Il mondo provocatorio e senza barriere di The Good Fight continua ad essere più rilevante che mai, mantenendo alta l’attenzione del pubblico su Paramount+. Siamo entusiasti di continuare a portare avanti questa eredità, e non vediamo l’ora di gustarci cosa hanno escogitato quelle menti brillantissime che sono Robert e Michelle King.

Al centro della serie ci sono le vicende dello studio legale Reddick, Boseman & Lockhart. I protagonisti della serie TV sono Christine Baranski, Cush Jumbo, Sarah Steele, Nyambi Nyambi, Michael Boatman, Zach Grenier, John Larroquette, Audra McDonald e Delroy Lindo.

Nella quinta stagione (SPOILER) si è visto l’allontanamento di Lucca Quinn (Cush Jumbo) e Adrian Boseman (Delroy Lindo), e l’ascesa di Diane Lockhart (Christine Baranski) come partner assieme a Liz Reddick (Audra McDonald).