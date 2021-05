The Good Fight 5: l’uscita dei nuovi episodi prevista per giugno

CBS All Access ha rivelato la data d'uscita degli episodi di The Good Fight 5, che arriveranno a giugno su Paramount+.

Giugno sarà il mese in cui faranno l’esordio su Paramount+ gli episodi di The Good Fight 5, la nuova stagione dedicata alla serie TV con protagonista Christine Baranski. La data d’uscita di The Good Fight 5 sulla piattaforma sarà quella del 24 giugno.

Nelle nuove puntate vedremo Diane (interpretata proprio da Christine Baranski) impegnata a lavorare su alcuni casi dopo le dimissioni di Adrian e Lucca. Diane si chiederà se è giusto guidare uno studio legale di afroamericani dopo l’abbandono dei due personaggi.

Dopo la distribuzione del primo episodio, i restanti che andranno a comporre le dieci puntate di The Good Fight 5 usciranno settimanalmente. La quarta stagione è stata piuttosto tribolata a causa della pandemia, e si è conclusa anzitempo con l’uscita a fine maggio del settimo episodio.

Al centro della serie ci sono le vicende dello studio legale Reddick, Boseman & Lockhart. I protagonisti della serie TV sono Christine Baranski, Cush Jumbo, Sarah Steele, Nyambi Nyambi, Michael Boatman, Zach Grenier, John Larroquette, Audra McDonald e Delroy Lindo.

Non resta quindi che aspettare la prossima uscita di The Good Fight 5, prevista per il mese di giugno, per tornare a immergersi nelle atmosfere dello studio legale Reddick, Boseman & Lockhart. Le stagioni della serie TV si possono vedere in Italia su Amazon Prime Video e su TimVision.

