TweetDeck: partono i primi test per la nuova versione

Twitter ha confermato ufficialmente nella giornata di oggi l'avvio dei primi test per TweetDeck, applicazione utile per consultare più Tweet contemporaneamente.

Twitter continua a lavorare a una nuova versione di TweetDeck, cercando di migliorarne diversi dettagli per fornire un prodotto più evoluto all’utenza che ama l’applicazione, e che presto si troverà a scoprire le novità che l’azienda ha deciso di implementare. Come abbiamo potuto vedere nelle prime foto, le quali ci hanno fornito già diverse prime informazioni sulla versione rinnovata del programma, i lavori procedono a gonfie vele negli studi dell’azienda.

Twitter ci ha tenuto a specificare che i primi test sono già partiti, e che alcuni gruppi di utenti scelti casualmente fra Stati Uniti, Canda e Australia riceveranno un invito per provare la nuova versione di TweetDeck, il che risulta particolarmente utile per raccogliere feedback da parte degli utenti che sfruttano giornalmente l’applicazione.

Per chi non ne fosse a conoscenza, TweetDeck è un’applicazione nata come progetto indipendente, che tuttavia è stata acquisita ufficialmente da Twitter e continua a essere supportata. Questa permette di sfruttare un’interfaccia potenzialmente più comoda, in grado di fornire su schermo molte più informazioni.

Starting today, we’re rolling out a preview of the new & improved version of TweetDeck to a limited number of accounts, with enhanced functionality that incorporates more of what you see on https://t.co/8FModRv1sl. pic.twitter.com/rX0WhSKgmI — TweetDeck (@TweetDeck) July 20, 2021

A partire da oggi stiamo avviando una preview della nuova e migliorata versione di TweetDeck a un numero limitato di account, con funzionalità sviluppate che incorporano più di quello che potete vedere su Twitter.com.

Restiamo in attesa di scoprire come procederanno i lavori, e quando Twitter deciderà di fare il passo successivo e ufficializzare la nuova versione di TweetDeck per tutti gli utenti, migliorando quindi l’esperienza dei consumatori che amano consultare moltissimi Tweet ogni giorno grazie all’interfaccia dell’applicazione ufficiale.

Recentemente, l’azienda si è trovata costretta a cancellare i Fleets, i quali sono stati pensati per funzionare in maniera simile alle storie di Instagram, ma non hanno purtroppo colpito nel segno. Trovate a questo link il nostro approfondimento sulla questione.