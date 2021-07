Clerks 3: Kevin Smith aggiorna sulla produzione del sequel

Come vi abbiamo raccontato ieri, Lionsgate si occuperà della produzione e distribuzione di Clerks 3, nuovo sequel del mitico film di Kevin Smith. Il regista, attualmente impegnato nella promozione di Masters of the Universe: Revelation (in uscita questo fine settimana su Netflix), ha postato su Instagram una foto significativa, esprimendo contentezza e fornendo le prime informazioni specifiche sulla produzione.

GIRIAMO CLERKS 3 IL PROSSIMO MESE! C’è un passo nel Tao che dice

“Per essere grandi bisogna andare.

Per andare bisogna andare lontano.

Per andare lontano bisogna tornare.”

Il 2 agosto è il mio compleanno. Lionsgate mi ha appena fatto il miglior regalo che avrei mai potuto chiedere: i soldi per fare un altro sequel del mio film d’esordio! Dante! Randal! Jay! Silent Bob! Becky! Elias! Veronica! Emma! I personaggi di Clerks e Clerks 2 tornano con me sulla scena del crimine nel piccolo negozio dove tutto è cominciato: il leggendario Quick Stop Groceries di Leonardo!

Non sono ancora state fornite indicazioni sulla trama, ma il fatto che ci siano tutti i personaggi che abbiamo imparato ad amare, sotto la direzione di uno Smith ormai maturo ma mai stanco, è un’ottima rassicurazione.

