Masters of the Universe: Revelation, nuovo, epico trailer per la serie Netflix

Il potere di Grayskull scorre potente nel nuovo trailer di Masters of the Universe: Revelation, nuova serie animata dal franchise Mattel sviluppato da Kevin Smith.

Dopo la rivelazione del primo, esplosivo (e squisitamente kitsch) trailer durante la Netflix Geeked Week, arriva ora un nuovo trailer per Masters of the Universe: Revelation, meno musicale e più dedito a presentare storia e personaggi.

Le vicende si pongono in diretta continuazione con quelle viste nello storico (e anche parecchio ingenuo, se vogliamo) cartoon Filmation, ma trattandole con una serietà e una coerenza decisamente maggiore e più vicina a quella presente nei fumetti originali.

La serie, diretta da un esperto come Kevin Smith, presenta un character design piuttosto ricercato ma al contempo fedele allo spirito originale, e un cast di voice actor di tutto rispetto, comprendente Chris Wood, Mark Hamill, Sarah Michelle Gellar, Liam Cunningham, Lena Headey, Diedrich Bader e Alicia Silverstone.

La parte uno della prima stagione arriverà su Netflix il 23 luglio.