Clerks 3: Lionsgate distribuirà il nuovo film di Kevin Smith

A distanza di 27 anni dalla sua uscita Clerks avrà un nuovo lungometraggio dedicato: Lionsgate ha acquisito i diritti di distribuzione di Clerks 3, il film che proseguirà la storia raccontata da Kevin Smith ed iniziata nel 1994.

Clerks 3 è attualmente in fase di pre-produzione, ma le riprese inizieranno il mese prossimo nel New Jersey, ed ora la notizia sui diritti di distribuzione acquisiti da Lionsgate non fa altro che rendere sempre più concreto il progetto.

La storia prenderà spunto da una situazione che ha coinvolto Kevin Smith, con Rendall che, dopo essere sopravvissuto ad un infarto, richiamerà il suo più caro amico per girare un film sul suo percorso di vita, partendo proprio dal supermarket in cui ha lavorato.

Nel cast ci saranno Jeff Anderson nei panni di Randal e Brian O’Halloran come Dante. Smith riprenderà il suo ruolo di Silent Bob assieme a Jay Mewes che farà Jay. Rosario Dawson ritornerà a interpretare Becky, un personaggio apparso per la prima volta in Clerks 2. Liz Destro e Jordan Monsanto faranno da produttori per il lungometraggio.

Kevin Smith è pronto quindi a riportare sul grande schermo il seguito del film che lo ha lanciato.

