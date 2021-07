Nintendo nega i maggiori guadagni da Switch OLED

In seguito a dei recenti report, che indicavano il possibile guadagno maggiorato di Nintendo per Nintendo Switch OLED, l'azienda ha risposto ufficialmente.

In seguito all’annuncio di Nintendo Switch OLED, la risposta dei fan e della community videoludica non è stata del tutto positiva. Mentre molti amanti dell’ecosistema Nintendo non vedono l’ora di mettere mano sulla console, ci sono infatti state anche diverse critiche in merito alla manovra dell’azienda, relative al prezzo più alto della console e ai possibili profitti maggiori ottenuti dalla compagnia. Non sono mancati anche coloro che attendevano la chiacchierata Nintendo Switch Pro, e la casa di Kyoto ha deciso di rispondere alle questioni create ufficialmente.

In seguito al report di Bloomberg che parlavano di un guadagno maggiore di circa 40$ per l’azienda, considerando ogni unità di Switch OLED venduta, Nintendo ha deciso di smentire il tutto, spiegando che non si tratta di dati reali. C’è stata anche occasione di parlare di eventuali nuovi modelli, che, al contrario delle indiscrezioni degli ultimi mesi, sembra non siano attualmente previsti. Questo potrebbe significare che Nintendo Switch Pro è ancora lontano, o che la prossima console dell’azienda sarà forse qualcosa di diverso.

Le vendite dell’ibrida targata Nintendo continuano a non deludere, e i suoi annunci riescono in ogni caso a tenere salda la fanbase amante del suo ecosistema, che continua a crescere a dismisura grazie al comparto titoli di Switch e alle sue feature, nonché per via dei diversi modelli che abbracciano le esigenze di una fascia dell’utenza sempre maggiore.

Vi abbiamo parlato del nuovo modello OLED annunciato da Nintendo all’interno di un nostro approfondimento dedicato, che vi invitiamo a leggere accedendo a questo link per tutti i dettagli in merito.

Ci teniamo a specificare che disguidi del genere sono già avvenuti in passato, e che anche le parole della grande N non vanno prese del tutto come oro colato, in quanto delle sorprese potrebbero comunque arrivare inaspettatamente.