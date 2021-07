Dune: i fantastici character poster del film sci-fi

Sono stati diffusi i character poster di Dune, in cui si possono vedere nel dettaglio le caratteristiche dei protagonisti del film sci-fi.

Da poco sono stati rivelati i character poster di Dune, il film sci-fi che verrà presentato in anteprima al Festival di Venezia, e che uscirà nelle sale cinematografiche il 22 ottobre. Questi poster riescono a offrire uno sguardo veramente dettagliato alle caratteristiche dei protagonisti.

Ecco i character poster di Dune.

Nelle immagini possiamo vedere Timothee Chalamet nei panni di Paul Atreides, il figlio di Duke Leto Atreides (interpretato da Oscar Isaac) e Lady Jessica (nei cui panni si è calata Rebecca Ferguson), anch’essi presenti nei poster. E poi ci sono Zendaya nel ruolo di Chani, Javier Bardem come Stilgar, Jason Momoa come Duncan Idaho e Josh Brolin come Gurney.

Questa la sinossi del film: