Community: Dan Harmon sta lavorando alla sceneggiatura del film

Dan Harmon ha rivelato di essere a lavoro sulla sceneggiatura dedicata al film di Community. Dopo che il creatore della serie TV Community si è dedicato alla produzione di Rick and Morty, sembra che ora sia pronto per lavorare allo script del lungometraggio tratto dal telefilm di NBC.

Queste sono le parole di Dan Harmon sul suo lavoro alla sceneggiatura per il film di Community:

Ho iniziato a scrivere per evitare che i miei genitori mi picchiassero, ed ora lo sto facendo sono per fare qualcosa di valido. Una volta alla settimana penso a questa cosa, e devo dire che gli ingranaggi stanno girando. Sta succedendo qualcosa. A livello logistico stanno andando via alcuni ostacoli, e gli unici problemi sono quelli di natura creativa, il che è una cosa grandiosa, perché amo questo tipo di problemi. Adoro avere questo tipo di conversazioni, ed è quello che sta succedendo.

Di recente Harmon si era già espresso sulla possibilità di realizzare il film, dichiarando:

La domanda filosofica è: si dovrebbe fare una cosa del genere per un nuovo tipo di spettatore? E la risposta ovvia e dogmatica sarebbe no. Perché si tratta di fan service. Perché si dovrebbe fare un film su Community? Però è anche vero che se in un film Marvel si mettessero riferimenti a tutti i 90 lungometraggi precedenti, qualcuno potrebbe dire che si tratta di un grande film, ed altri che non lo è proprio per quel motivo.