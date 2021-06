Rick and Morty 5: Adult Swim rilascia il primo episodio gratuitamente su YouTube

La nuova serie, la quinta, di Rick and Morty è finalmente tra noi ed Adult Swim ha deciso di pubblicare il primo episodio (dal titolo Mort Dinner Rick Andre), in versione integrale, anche sul suo canale YouTube.

Per continuare a seguire la nuova stagione potete dirigervi sul sito ufficiale di Adult Swim, dove sarà pubblicato un nuovo episodio ogni domenica per le prossime nove settimane. Le prime quattro stagioni le trovate, anche in italiano, su Netflix.

Oltre al rewatch delle stagioni precedenti, vi invitiamo a visionare lo splendido corto ufficiale in pixel art, realizzato da Paul Robertson, dal titolo Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine.

Vi ricordiamo, inoltre, che Adult Swim ha in programma per il futuro anche uno spin-off con protagonisti i Vindicators, personaggi apparsi a partire dalla terza stagione dello show principale.

Potrebbe interessarti anche: