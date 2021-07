Steam Deck: aperti a tutti i preorder, ma per consegne nel 2022

Sembra che il nuovo Steam Deck presentato da parte di Valve sia riuscito a conquistare nel giro di pochissimo tempo il cuore degli appassionati, che – forse scottati dall’esperienza di PlayStation 5 e Xbox Series X/S – hanno fatto il possibile per preordinare fin da subito la console portatile dell’azienda. Ci sono purtroppo delle brutte notizie, in quanto sembra che Valve non sarà in grado di fornire in tempo vicini alla data di uscita la console a moltissimi clienti.

Nella giornata di oggi, come confermato ufficialmente, i preordini dello Steam Deck sono stati aperti a tutti, visto che fino a ora era stato possibile solamente procedere con l’acquisto per i possessori di un account Steam con determinati requisiti, ma la comunicazione relativa ai tempi di consegna per i nuovi ordini è particolarmente preoccupante.

Si parla infatti di un’aspettativa di consegna, quindi neanche confermata, per i modelli da 64GB e 256GB per il Q2 2022, quindi circa fino a 6 mesi dopo la data d’uscita. Il dato più preoccupante riguarda invece la migliore versione, da 512GB, che dovrebbe addirittura arrivare successivamente, in una finestra compresa tra luglio e settembre.

Sembra quindi che chi non ha deciso di investire sin da subito nel progetto dovrà attendere per molto prima di poter mettere mano su uno Steam Deck, ed è forse per questo che fin da subito gli scalper sono arrivati sulle principali piattaforme di vendita con le proprie proposte a prezzi esorbitanti.

Speriamo in ogni caso che le stime di Valve risultino pessimiste per non deludere la clientela con false speranze, e che l’azienda riesca nel corso dei prossimi mesi a gestire al meglio la mole di ordini che è arrivata, forse inaspettatamente, fino a prosciugare nel giro di poche ore tutte le scorte.