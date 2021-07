WhatsApp: al via i test dei backup criptati su Android

WhatsApp sta testando su Android la possibilità di attivare i backup criptati: in questo modo, questi sarebbero accessibili solo conoscendo il passcode da 64 cifre. In caso contrario invece, i backup diventerebbero inutilizzabili e nessuno potrebbe aiutarvi a recuperarli, nemmeno WhatsApp stesso.

Quando una chat è condivisa tra due persone, l’applicazione usa un sistema di cifratura end-to-end che rende quasi impossibile per esterni di intercettare quei messaggi. D’altra parte però, i backup sono completamente scoperti e, per chi ha provato a spostarsi da Android a iPhone o viceversa, facilmente accessibili con applicazioni terze senza difficoltà di alcun tipo.

La modifica inserita in questa beta (2.21.15.5) andrebbe a inserire una cifratura fatta di un codice da 64 caratteri che permetterebbe di accedere ai backup solo al possessore di quel codice. Ovviamente il passaggio non sarà automatico: anche se già vi trovate nel programma di beta, dovrete accettare la cifratura prima di attivarla (anche perché in caso perdeste quel codice, potreste dire addio ai vostri backup).

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.15.5: what’s new? WhatsApp is finally rolling out end-to-end encrypted backups for beta testers today!https://t.co/Exs95QbHcE — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 16, 2021

WhatsApp è a lavoro anche su tante altre novità che verranno inserite nel prossimo futuro: una di queste riguarda l’utilizzo della cifratura end-to-end anche quando non viene usato il telefono. Questo servirebbe, tra le altre cose, a permettere di poter usare dispositivi multipli, tra cui anche PC (che ricordiamo ad ora sono utilizzabili solo tramite Web WhatsApp, che richiede comunque che il telefono sia raggiungibile e connesso a internet).

Nel caso voleste provare le novità legate a questa versione di WhatsApp, vi basterà entrare a far parte del programma beta dell’applicazione di Facebook, così da poter ricevere tutti gli aggiornamenti durante le fasi di test, in modo da poter sperimentare queste feature nuove prima del rilascio ufficiale. Ricordate comunque che usarle potrebbe causare problemi all’applicazione, in quanto non ancora testate ufficialmente.