Tesla Full Self-Driving ora anche in abbonamento: costa 199$ al mese

Se ne parlava da anni e ora finalmente Tesla ha deciso di passare dalle parole ai fatti: il pacchetto Full-Self Driving potrà essere abilitato in abbonamento. Il pacchetto, che offre alcune funzioni di assistenza alla guida avanzate, costa 10.000$ negli Stati Uniti – che si traducono in 7.500 euro in Europa.

È chiaramente un investimento molto oneroso, che va aggiunto al prezzo di listino della vettura. Negli Stati Uniti ora i clienti possono optare per un’altra soluzione: abbonarsi al servizio con una formula simile a quella di Netflix.

È possibile abilitare la suite di funzioni di guida assistita avanzata pagando una tariffa mensile. Il cliente potrà disabilitare l’abbonamento in qualsiasi momento. In questo modo si può scegliere di abilitare il FSD in occasione di un lungo viaggio, mentre l’abbonamento può essere disattivato quando si sa che, verosimilmente, la Tesla dovrà rimanere in garage a lungo.

Il costo dell’abbonamento costa 199$ al mese, che scendono a 99$ se il cliente ha acquistato il pacchetto Enhanced Autopilot, un altro pacchetto che include alcune funzioni di base di Autopilot.

Il pacchetto Full-Self Driving include le funzioni Navigate on Autopilot (Beta), Auto Lane Change, Autopark, Summon, Smart Summon e Traffic and Stop Sign Control (Beta). Presto dovrebbe arrivare il supporto alla funzione Autosteer anche in città. Da intenzioni di Tesla, il pacchetto FSD dovrebbe continuare a ricevere nuove funzioni nel corso del tempo, fino ad arrivare alla vera e propria guida autonoma di Livello 5.

Il pacchetto FSD è disponibile esclusivamente sulle auto Tesla con chip HW3.0 o superiori. Come detto, questa soluzione per il momento è disponibile solamente negli USA. I clienti italiani potranno comunque scegliere di acquistare il pacchetto al suo prezzo di listino. Vale la pena di precisare che non tutte le funzioni disponibili negli USA sono disponibili anche in Italia, dato che le leggi europee sono meno permissive.

La formula in abbonamento potrebbe diventare una prassi consolidata delle case automobilistiche, specie quando si parla di guida assistita o autonoma. Volkswagen, parlando della sua futura guida autonoma di Livello 4, sta valutando una tariffazione ad ore, come quella di un taxi. Insomma, il binomio auto elettriche e guida autonoma ci sta portando velocemente verso il modello di business Car-as-a-Service.