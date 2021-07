Y: The Last Man – Il teaser trailer della serie FX e Hulu

Uscirà a settembre su FX e Hulu la serie TV Y: The Last Man, e, nel frattempo, è stato diffuso il teaser trailer dedicato.

Y: The Last Man uscirà a settembre su FX e Hulu, e, nel frattempo, è stato lanciato il teaser trailer che, sfortunatamente, non ha mostrato alcuna scena, ma ha proposto un graphic video intrigante che fa da “prequel” alle vicende che verranno raccontate nel telefilm.

Questo è il teaser di Y: The Last Man.

Nel cast della serie ci saranno: Ben Schnetzer (Happy Town), Elliot Fletcher (Shameless), Diane Lane (Man of Steel), Olivia Thirlby (The L Word: Generation Q), Ashley Romans (NOS4A2), Juliana Canfield (Succession), Marin Ireland (Sneaky Pete), Amber Tamblyn (The Sisterhood of the Traveling Pants, Inside Amy Schumer), e Diana Bang (The Order). Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force (American Crime Story, Pose, Crazy Rich Asians), Melina Matsoukas (Insecure, Master of None), e lo stesso Vaughan faranno da produttori esecutivi.

La serie a fumetti è stata inizialmente pubblicata da Vertigo, l’etichetta per storie più adulte della DC Comics. Al centro del fumetto ci sono le vicende di Y AKA Yorick, l’ultimo uomo rimasto sulla Terra, sopravvissuto ad un’epidemia che ha fatto fuori tutta la popolazione maschile.

Y: The Last Man uscirà il 13 settembre su FX e Hulu.

Potrebbe interessarti anche questa news su Y: The Last Man: