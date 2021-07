Batman ’89: le prime pagine del fumetto DC Comics ispirato al film di Tim Burton

Il fatto che il Batman di Michael Keaton comparirà nel film The Flash non può non fare la gioia degli appassionati del cavaliere oscuro di Tim Burton, che ora potranno immergersi nuovamente nelle atmosfere di quelle pellicole grazie al fumetto Batman ’89, di cui vi possiamo proporre le prime pagine.

Qui sotto trovate le prime pagine dell’albo numero #1 di Batman ’89, oltre ad alcune cover e immagini dedicate.

Il fumetto farà il suo debutto negli Stati Uniti il 10 agosto, e gli appassionati italiani, in attesa dell’uscita del cartaceo nel nostro Paese, potranno acquistare Batman ’89 in digitale attraverso Comixology, che negli USA sarà venduto a 4,99 dollari.

La miniserie sarà divisa in sei albi, ed il primo numero avrà come antagonista principale di Batman il Due Facce che ha l’aspetto di Billy Dee Williams. Nelle storie ci sarà anche il ritorno di Selina Kyle e debutterà anche un nuovo Robin.

Queste nuove avventure del Batman di Tim Burton saranno realizzate dallo sceneggiatore Sam Hamm (Batman, Batman Returns) e dal disegnatore Joe Quinones (Dial H for Hero).

La stessa cosa accadrà anche con il Superman di Christopher Reeve, che avrà una serie a fumetti dedicata intitolata Superman ’78. A lavorare sul fumetto saranno Rob Venditti (Hawkman) e Wilfredo Torres (Batman ’66).