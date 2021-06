The Flash: la foto dal set di Michael Keaton alla guida dell’auto di Bruce Wayne

Continuano ad arrivare foto dal set londinese di The Flash: questa volta vi mostriamo Michael Keaton, nelle vesti di Bruce Wayne, sulla sua Mercedes.

Michael Keaton in his Bruce Wayne car on #TheFlashMovie set pic.twitter.com/Jm4T84LZQV — Krypton Caged ™ ⚒ (@kryptoncaged) June 25, 2021

Le riprese di The Flash proseguono, e con esse anche l’arrivo di foto più o meno “rubate” dai set londinesi, dove abbiamo già avuto modo di scorgere Sasha Calle nei panni di Supergirl, Ezra Miller in quelli di Barry Allen e Michael Keaton in quelli di Bruce Wayne. Proprio lui è ora il protagonista di un nuovo scatto, a bordo della Mercedes che abbiamo già visto in precedenza e di cui ora abbiamo la certezza sia l’auto del multimilionario.

Dato che le scene con Michael Keaton / Bruce Wayne presenti in The Flash sono state girate in più giorni, c’è la probabilità che il suo ruolo sia più importante del previsto e non sia semplicemente un cameo, ma chiaramente sono solo speculazioni.

Nel cast di The Flash ritroveremo, oltre a Ezra Miller e Michael Keaton (il cui ruolo non sappiamo quanto sarà esteso) anche Ben Affleck (che dovrebbe effettivamente interpretare Bruce Wayne per l’ultima volta in questo film), la già citata Sasha Calle in una inedita versione di Supergirl, Kiersey Clemons (Iris West), Maribel Verdu (Nora Allen) e Ron Livingston (Henry Allen). L’uscita del film è prevista per novembre 2022.

