Batman 89′: il fumetto rivela il Due Facce di Billy Dee Williams

Uno dei sogni mai espressi degli appassionati del Batman di Tim Burton sarebbe quello di vedere il Due Facce di Billy Dee Williams, e grazie al fumetto Batman ’89 tutto ciò sarà possibile. Il fumettista Joe Quinones ha mostrato la sua cover del secondo numero di Batman ’89 tutta dedicata a Due Facce.

Qui sotto potete vedere l’immagine di Billy Dee Williams come due facce nel fumetto Batman ’89.

Officially revealed! My cover to issue 2 of BATMAN ‘89 #batman89 ON SALE 9/14/21 pic.twitter.com/S4XnhKxP3r

— Joe Quinones (@Joe_Quinones) June 18, 2021