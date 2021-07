Apple iPod potrebbe tornare nel 2022 secondo un rumor

Un tweet rilasciato da @Scobleizer sembrerebbe far intendere sempre di più l’arrivo di un nuovo iPod: il testo postato parlerebbe indirettamente del famoso riproduttore musicale Apple affermando che molte delle esperienze che verranno introdotte con questo nuovo iPod saranno poi disponibili su Apple VR.

L’account è di Robert Scoble, personaggio noto tra gli amanti della tecnologia e conosciuto soprattutto nel campo della realtà aumentata e virtuale. Ha parlato infatti di Apple VR Scoble, confermando il suo arrivo entro Natale del 2022, tra circa un anno e mezzo. Parlando però ha accennato anche alle feature che questo headset avrà.

Alcune di queste, sembra, verranno anticipate da questo fantomatico nuovo iPod, che potrebbe riprodurre alcune delle esperienze. Con tutta probabilità non si tratterà di funzioni legate alla VR, ma più a qualche stile estetico e di interfaccia che Apple potrebbe estendere ai suoi altri dispositivi. L’altra possibilità è l’arrivo di funzioni integrate nel nuovo iPod che permetteranno di avere a che fare con nuove tecnologie, magari ridisegnando completamente tutta l’estetica del prodotto.

Riguarda Apple VR: Ho appena scoperto che verrà lanciato al WWDC del prossimo anno perché il nuovo iPod sarà molto importante per Natale. L’iPod introdurrà molte esperienze che potrete poi vivere pienamente entro Natale 2022 con Apple VR, e aspettatevi funzioni congiunte.

Ricordiamo che da tempo si vocifera del ritorno dell’iPod, questo gadget hi-tech che per molti anni ha conquistato le persone grazie al suo stile, la sua qualità e le sue funzioni. Con tutta probabilità il nuovo iPod dovrebbe tornare alla sua versione Touch, successo che ha portato poi tantissime persone a convertirsi all’iPhone.

In barba alla nostalgia inoltre, qualche mese fa è stato pubblicato un sito che permette di simulare un iPod Classic per ascoltare musica da Spotify: sebbene all’epoca per ascoltare canzoni serviva collegarlo al PC e scaricarcele all’interno, poter sentire la musica con lo stile estetico che dava il più classico degli iPod è qualcosa di inestimabile.