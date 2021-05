Apple iPod Touch, nuovo modello in arrivo? Spuntano i primi render (Rumor)

Sono passati molti anni dalla presentazione dell’ultimo modello di iPod Touch. A quanto pare Apple non ha la minima intenzione di mandare in pensione il suo lettore di musica. Anzi, si parla di un nuovo modello al passo con i tempi.

Il rumor arriva dall’utente Twitter AppleLe257, in passato già dietro ad altre indiscrezioni dimostratesi accurate. In queste ore sono anche emersi alcuni primi render non ufficiali, a cura dell’utente Apple_Tomorrow.

L’attuale generazione di iPod Touch è ancora disponibile per l’acquisto e monta il chip A10 Fusion. Il nuovo iPod Touch dovrebbe poter contare su un hardware al passo con i tempi e quindi su un chip derivato dal più recente A14. Anche il design dovrebbe ricordare più da vicino le linee dei nuovi iPhone 12.

Si tratterebbe del primo importante cambio di design da quando fu introdotta la quinta generazione dell’iPod Touch, nel 2012.

Il nuovo iPod Touch dovrebbe, poi, introdurre per la prima volta la tecnologia Face ID. Proprio come sugli iPhone e sugli iPad sarà possibile effettuare l’autenticazione tramite il riconoscimento facciale. Ci si aspetta anche un importante passo in avanti sul fronte delle dimensioni dello schermo, che potrebbe passare da 4 a 5,4 pollici. Più o meno la stessa taglia di un iPhone 12 Mini.

Ovviamente vale la pena di prendere tutte queste informazioni con la massima cautela: si tratta di un rumor non ufficiale. Non resta che aspettare eventuali dichiarazioni da parte di Apple per saperne di più.