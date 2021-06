L’iPod è tornato, disponibile un simulatore con Spotify e Apple Music

Anche se sostituiti da oggetti più performanti e all’avanguardia, il fascino di alcuni strumenti resta impresso negli utenti per anni, creando anche un senso di nostalgia. A tal proposito, capitano spesso alcune operazioni pensate per riportare in vita alcune sensazioni ormai perse con il tempo, che si tratti di nuovi dispositivi fisici o di veri e propri progetti virtuali.

È emersa quest’oggi la presenza di un vero e proprio iPod virtuale, disponibile gratis su browser e utilizzabile con molta facilità da chiunque, senza che sia necessario emulare alcun programma o possedere un dispositivo performante. Si tratta infatti di una semplice immagine interattiva, che tuttavia integra diverse funzioni particolarmente interessanti.

I vari tasti dell’iPod vengono ovviamente impiegati anche in questo caso con il fine principale di riprodurre musica, che non va ovviamente scaricata ma ascoltata in streaming. La web app è infatti pienamente integrata con Spotify ed Apple Music, e permette di accedere al catalogo completo attraverso un semplice login. Sicuramente un’ottima trovata, con cui si è anche evitato di sfociare nella pirateria.

Ovviamente non ci sono grandi cambiamenti rispetto alle classiche applicazioni, ma questa volta è necessario premere gli iconici tasti del dispositivo per riprodurre la musica, il che può senza dubbio riportare indietro con la memoria a quando gli iPod erano ancora molto utilizzati. Attualmente l’azienda vende solamente l’iPod Touch, dispositivo all’avanguardia per l’ascolto della musica con tuttavia diverse ulteriori feature particolarmente utili.

Piccola ciliegina sulla torta, è possibile anche navigare su un semplice menu per accedere a una feature secondaria con questa simpatica versione dell’iPad online. Si tratta della possibilità di giocare a un clone di Block Breaker, che seppur non particolarmente preciso per quanto concerne i comandi è un plus alquanto apprezzabile. Considerando che la scheda dedicata a questo viene indicata come “Games”, non è detto che non vengano integrati ulteriori titoli con intrattenersi.