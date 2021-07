A Classic Horror Story, live con i registi Roberto De Feo e Paolo Strippoli

A Classic Horror Story ha debuttato su Netflix il 14 Luglio, piazzandosi nelle primissime posizioni di tutto il mondo tra i film più visti della piattaforma on demand.

Film horror italiano diretto dai registi Roberto De Feo e Paolo Strippoli che prendono in prestito tanto dalla tradizione classica dell’horror anni ’70 sia italiano che internazionale, quanto dalle sperimentazioni più moderne, creando qualcosa di unico, diverso e che punta il dito contro quella fetta di pubblico perennemente insoddisfatta, ignorante e incapace di distinguere ormai la realtà dalla finzione.

Un film non solo metacinematografico che analizza il genere e il pubblico cinematografico, ma che critica aspramente la società stessa, in un finale capace di lasciare a bocca aperta.

Questa sera 16 Luglio, nella cornice della rubrica Mistress of Horror, Gabriella Giliberti intervisterà alle ore 17:00 sul canale Twitch di Movieplayer i registi Roberto De Feo e Paolo Strippoli, per sviscerare ancora di più la loro suggestiva creatura. Ovviamente sarà possibile interagire con gli autori grazie alla chat su Twitch.

Sinossi

Cinque carpooler viaggiano a bordo di un camper per raggiungere una destinazione comune. Cala la notte e per evitare la carcassa di un animale si schiantano contro un albero. Quando riprendono i sensi si ritrovano in mezzo al nulla. La strada che stavano percorrendo è scomparsa; ora c’è solo un bosco fitto e impenetrabile e una casa di legno in mezzo ad una radura. Scopriranno presto che è la dimora di un culto innominabile. Come sono arrivati lì? Cosa è successo veramente dopo l’incidente? Chi sono le creature mascherate raffigurate sui dipinti nella casa? Potranno fidarsi l’uno dell’altro per cercare di uscire dall’incubo in cui sono rimasti intrappolati?

A Classic Horror Story vi aspetta dal 14 Luglio su Netflix