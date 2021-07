YouTube riceve tre feature già presenti da tempo su Twitch

La guerra fra YouTube e Twitch continua da tempo immemore, visto che entrambe le piattaforme finiscono spesso per dividere il proprio target pronto ad ammirare nuovo materiale dei creatori di contenuti, e offrono inoltre servizi per certi versi piuttosto simili. Non si tratta certamente della prima volta che una “sbirciatina amichevole” avviene fra le due aziende, e questa volta YouTube si è trovata ad aggiungere 3 nuove feature che fanno già da tempo la felicità degli utenti di Twitch.

Le novità sono già disponibili, come riportato anche sulle pagine ufficiali della piattaforma rossa, ed è quindi possibile sfruttarle per tutti accedendo alle live come di consueto. La prima fra queste è la limitazione della chat per i soli abbonati (novità che già da tempo era stata introdotta su YouTube dopo il successo di Twitch), non permettendo quindi ai semplici spettatori di commentare. Questa è utile per limitare chat che risultano troppo intasate, come anche per creare live esclusive dedicate ai fan più affezionati a un determinato canale, e che decidono infatti di supportarlo con la propria sottoscrizione.

Anche le altre due feature inserite su YouTube riguardano le live. Si passa infatti ai sondaggi in chat, perfetti per creare interazione e seguire i consigli dell’utenza che si trova a votare determinate scelte a fronte di un qualunque argomento selezionato dallo streamer.

Ultime, ma non per importanza, sono le clip, ovvero la possibilità per gli utenti (ma anche per lo streamer stesso) di salvare dei pezzi di una live intera, catturando i momenti salienti a fronte di diverse ore di intrattenimento, che possono poi far diventare virali i canali grazie alla facilità di condivisione con chiunque. Attualmente, è necessario avere un minimo di 1.000 followers perché la feature venga abilitata sul proprio canale, ma come confermato presto chiunque potrà sfruttare la novità.