Henry Cavill protagonista del film romantico The Rosie Project

L’agenda di Henry Cavill continua a riempirsi d’impegni, considerando che l’attore è stato appena annunciato come protagonista del lungometraggio romantico The Rosie Project. Il film sarà scritto e diretto da Steve Falk, mentre i produttori saranno Matt Tolmach e Michael Costigan.

Il film con Henry Cavill intitolato The Rosie Project racconterà di uno sfortunato professore universitario che creerà una sorta di questionario per ricercare la sua futura moglie, andando a conoscere una donna che non rispecchi nessuno dei suoi requisiti richiesti, ma che, nonostante tutto, possa rappresentare la persona ideale per lui.

Si tratta di un cambio di rotta pe Cavill che, fino ad ora, è stato sempre impegnato in film d’azione. Ricordiamo che l’attore lavorerà prossimamente al sequel di Enola Holmes per Netflix, e lavorerà anche allo spy-thriller di Matthew Vaughn intitolato Argyle. Inoltre Cavill è stato coinvolto anche nel reboot di Highlander.

Insomma, l’ex Uomo d’Acciaio sembra aver trovato la sua strada dopo l’esperienza nei panni di Superman con la DC Comics. Henry Cavill sta, inoltre, continuando a interpretare il protagonista di The Witcher per la piattaforma streaming Netflix. Non è detto però che Cavill non possa tornare a vestire in futuro ancora i panni di Superman.

The Rosie Project inizierà ad essere girato nel 2022.