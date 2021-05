Highlander: Henry Cavill nel cast del nuovo film

L'attore britannico Henry Cavill rivela di essere in trattative per il prossimo film di Highlander: che ruolo rivestirà nella nuova pellicola?

Tra un raid di World of Warcraft e l’altro Henry Cavill senza dubbio si tiene impegnato sul fronte lavorativo: arriva ora, come breaking news, la notizia che l’attore britannico è in trattative per comparire in un nuovo film del franchise di Highlander.

La notizia arriva da Deadline, che per l’appunto parla di “trattative”: ma è Cavill stesso a ritweettare la notizia, dando ufficialità al tutto.

Notizie esaltanti oggi! Sono stato un di Highlander fin da ragazzino. Dai film per tutti gli anni ’80, ai Queen a glorificare il tutto e allo show televisivo, con un attore che assomigliava davvero molto a uno dei miei fratelli.

Non avendo timore delle spade, e avendo un regista di talento come Chad Stahelski al comando, questa è un’opportunità come nessun’altra. Gettandomi a capofitto nello storytelling del franchise con tutti gli strumenti a mia disposizione, questa sarà un’avventura che io (e spero voi tutti) non dimenticherete mai.

Ha affermato l’attore sui social per commentare l’annuncio.

Non abbiamo, al momento, ulteriori notizie in merito a chi Cavill potrebbe interpretare, dato che non è chiaro neanche di cosa parlerà il film e in che modo si inserirà nella continuity. Sappiamo solo che i produttori saranno Neal H. Moritz e Josh Davis, con Amanda Lewis, Patrick Wachsberger and Gregory Widen come produttori esecutivi, con Stahelski alla regia. Quando vedremo il progetto? Non ci è ancora dato di saperlo, sappiamo che Cavill, nel corso dell’anno, sarà già impegnato con le riprese del secondo film di Enola Holmes.

