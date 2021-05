La notizia che i fan di Millie Bobby Brown (e del personaggio letterario di Enola Holmes) stavano aspettando con trepidazione è infine arrivata: un secondo film arriverà prossimamente su Netflix, dalla stessa squadra produttiva e con gli stessi protagonisti.

Il sequel sta per arrivare! L'avventura continua con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill e il loro ritorno nel mondo di ENOLA HOLMES, con la regia di Harry Bradbeer e la sceneggiatura di Jack Thorne, per il secondo film basato sui libri di Nancy Springer. pic.twitter.com/RlpRSsHdc3 — Netflix Italia (@NetflixIT) May 13, 2021

Il comunicato stampa rilasciato da Netflix afferma che il sequel (ancora senza titolo ufficiale) è in fase di sviluppo (e sarà prodotto) nuovamente da Legendary, in collaborazione con Netflix stessa, che detiene ora i diritti del primo film.

Dietro la macchina da presa tornerà il regista Harry Bradbeer, che dirigerà la pellicola da una sceneggiatura di Jack Thorne ispirata alla serie di libri di Nancy Springer dal titolo The Enola Holmes Mysteries.

Il film, accolto con giudizi generalmente incoraggianti, è stato un successo di pubblico, con circa 76 milioni di visioni nel primo mese dall’uscita, avvenuta lo scorso 23 settembre.

Del cast sono, per ora, confermati solo i due attori protagonisti, ovvero Brown (nei panni di Enola) e Henry Cavill in quelli del suo celebre fratello Sherlock.

Non vedo l’ora di collaborare nuovamente con la mia “famiglia” di Enola Holmes! Enola ha un posto speciale nel mio cuore: è forte, senza paura, intelligente e coraggiosa. Attendo con impazienza che i fan vedano come continua il suo viaggio!

ha affermato l’attrice.

Non sono stati resi noti altri particolari riguardanti date d’uscita ipotetiche o dettagli sulla trama.

Vi lasciamo con la sinossi ufficiale del primo film, che trovate su Netflix , e la recensione della pellicola.



Inghilterra, 1884. In un mondo che sta per trasformarsi, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) si sveglia nel giorno del suo sedicesimo compleanno scoprendo che la madre (Helena Bonham Carter) è scomparsa, lasciando un’accozzaglia di regali ma nessun indizio apparente di dove sia andata né dei motivi del suo allontanamento. Dopo un’infanzia spensierata, Enola finisce improvvisamente sotto la tutela dei fratelli Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft (Sam Claflin), entrambi intenzionati a mandarla in una scuola per signorine “come si deve”. Enola decide di ribellarsi e scappa di casa per andare a Londra in cerca della madre. Dopo essere stata coinvolta in un mistero su un giovane Lord in fuga (Louis Partridge), Enola diventa una super investigatrice, superando in bravura il fratello mentre rivela un complotto che rischia di portare indietro le lancette della storia. Enola Holmes è un nuovo giallo avventura dinamico, tratto dalla celebre serie di libri di Nancy Springer e nel quale il più grande investigatore del mondo si trova alle prese con il suo più temibile rivale fino a quel momento: la sorella adolescente. Il gioco è cominciato.