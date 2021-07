Star Trek: Matt Shakman dirigerà il prossimo film

Dopo aver lavorato con successo alla serie TV Marvel WandaVision, il regista Matt Shakman è stato ingaggiato per lavorare sul prossimo film di Star Trek. Si tratterà di una produzione Paramount e Bad Robot che verrà realizzata con la partecipazione di J.J. Abrams.

Il film di Star Trek che vedrà alla regia Matt Shakman inizierà con la produzione durante la prossima primavera. A scrivere la sceneggiatura saranno Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet. Significativo sarà il fatto che si tratterà del primo lungometraggio sviluppato da due sceneggiatrici donne.

Shakman, prima di lavorare a WandaVision, è stato impegnato su The Great, e, per quanto riguarda le serie TV, su It’s Always Sunny in Philadelphia, Fargo e Game of Thrones. Sembra che a spingere molto per l’ingaggio del regista sia stata la presidente del consiglio d’amministrazione di Paramount Emma Watts.

Il lavoro di Shakman in WandaVision è stato molto apprezzato, e sicuramente si presta bene al franchise di Star Trek, che da sempre utilizza il senso della meraviglia per sorprendere ed appassionare il suo ampio fandome.

Ricordiamo che è in sviluppo anche un film di Star Trek basato su un soggetto di Quentin Tarantino.